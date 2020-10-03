每逢連假國人相繼出遊，捐血人數減少，各處血庫存量警報聲響起，長榮獅子會選在連假第三天在在台中捐血中心中港捐血室舉辦捐血活動，長榮獅子會會長廖國隆率先捐出500CC

，他坦言為了能順利捐血，中秋節忌月餅和烤肉，就是希望可以為血庫多衝一些存量。而台中市捐血中心也坦言，國人都報復性出遊去，3日上午的捐血人潮僅有平時的一半。

廖國隆表示，為吸引民眾挽袖捐血，特別準備2000片口罩國家隊生產的國旗口罩，只要捐250cc就送5片國旗口罩，500cc就送10片，送完為止。在防疫期間，民眾外出旅遊口罩戴好戴滿，防疫我「罩」你，中秋連假也能挽袖捐血，把愛分享出去。

台中捐血中心表示，中秋連假，各地捐血點、捐血車的捐血人數減少，目前血庫存量約8.1天，其中，A、B、O型血量比較少，每天需要1800袋的血量，供應中彰投雲各醫院病患使用，呼籲民眾踴躍捐血。

(中時 )