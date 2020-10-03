台灣師範大學創立全國第一個流行音樂產學應用碩士在職專班，師生陣容星光熠熠，開班6年，招生成果不俗，但創班教師直言，當前最大問題在於設備不足，「連一間錄音室都沒有」，希望教育部與校方正視，並能核撥補助經費。

台師大2014年成立流行音樂碩士產業專班，2016年調整為流行音樂產學應用碩士在職專班，師資橫跨古典與流行音樂領域，邀知名製作人陳子鴻擔任兼任副教授，以及河岸留言負責人林正如、知名作詞人何厚華等人任教。

李和莆坦言，招生成果確實不錯，但班上師生時常反映，最大的問題在於設備不足，甚至還被批評不如高中影視科，連一間錄音室都沒有，而他多次向音樂系與校方反映，替專班爭取經費，但受到層層複雜的行政流程還有繁複人事問題阻礙，甚至校內古典音樂系排斥流行音樂進入大學校園，諸多因素導致申請補助困難重重。

李和莆說，流行音樂不只是一門顯學，更是龐大的產業，實務性強，累積專業極度仰賴設備，台師大作為我國教育學術龍頭，「一定要走出新的路，我們不做誰做！」

「學校連一間像樣的錄音室都沒有，怎麼與產業接軌，沒有好的器材，教學都只是紙上談兵」，李和莆表示，該辦專班是成功將流行音樂與高教結合，設備不足的問題，盼校方與教育部都能正視與重視，接下來也將持續爭取，盼能成功增添專業設備。

(旺報 )