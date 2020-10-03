23歲正妹與男友久別重逢，中秋夜月圓人團圓，2人激情過後，女子突然腹痛如絞，男友趕緊將女友送醫，檢查發現卵巢破裂及腹腔內出血，衛福部立嘉義醫院動手術切除她的部分卵巢囊腫急救後，女子已出院休養。

女子1日晚間急性腹痛，以為是烤肉吃壞肚子了，就醫時才吐露男友從北部返嘉，2人激情之後嚴重腹痛，經檢查是卵巢破裂及腹腔內出血，醫院動手術腹腔鏡手術切除部分卵巢囊腫及清洗腹腔內血液後，第2天即出院，男友滿臉通紅，錯愕又尷尬，安撫女友。

嘉義醫院院長、婦產科醫師黃元德說，卵巢囊腫破裂、卵巢出血時，血液容易堆積在骨盆腔，即下腹部接近恥骨的部位，導致腹膜受刺激而劇痛，症狀類似腹膜炎，若持續出血、出血量過多，可能會休克，因此腹部若不正常疼痛，務必注意。

黃元德說，女性生理期間常有生理性的卵巢囊腫產生，例如濾泡、黃體囊腫等，此外，接近排卵期是卵巢較脆弱的時候，一旦受激烈的性行為等外力刺激，容易導致卵巢囊腫破裂或卵巢出血。

黃元德提醒有情人男歡女愛繾綣時，男方動作應溫柔，多留意女伴的健康狀況，讓親密關係沒有後顧之憂。

(中時 )