2020豪門盃國中足球菁英賽，3日在新竹縣第二運動場開幕，有來自台東、屏東、宜蘭、花蓮、台中及竹縣等8支隊伍競技，縣長楊文科希望選手們在曾舉辦2017世大運的國際標準足球，能踼出最亮眼的成績。

楊文科感謝豪門彩色印刷公司總裁陳國政，多年來協助新湖國小中低收入學童營養早餐，及工業區失智老人看護中心醫療用品，是企業回饋社會的典範，全額贊助這場足球賽事，也帶動企業關心運動的風氣。

2020豪門盃國中足球菁英賽在新竹縣第二運動場展開，台中黎明國中對宜蘭復興國中的比賽。（羅浚濱攝）

2020豪門盃國中足球菁英賽在新竹縣第二運動場展開，台中黎明國中對宜蘭復興國中的比賽。（羅浚濱攝）

豪門總裁陳國政表示，該公司長期幫助台東縣豐田國中的小將們，不是要培養球員將來成為足球明星，而是希望他們發揮出運動潛能，在困境中磨練自律心與毅力。

陳國政指球員們也不負重望，在108學年度榮獲全國中等學校足球聯賽冠軍，並如願以優異的體育成績，保送到花蓮高中，進而開啟原住民學生們的升學之路，透過教育翻轉人生。

教育處表示，近幾年來，新竹縣盛行足球運動，不論是縣長盃還是校際聯賽，報名隊伍是年年增加，觀賽民眾不只是陪著孩子比賽的家長，已有越來越多足球愛好者進場欣賞比賽。

竹縣博愛國中足球隊，在108年度中等學校足球錦標賽全國五人制賽事，男女組不但闖進八強，在人手不足情況下，還能先後奪得全國亞軍，這次代表參加豪門盃菁英賽。

參賽8支隊伍為，宜蘭復興國中、新北鷺江國中、台中潭秀國中、花蓮美崙國中、台中黎明國中、台東豐田國中、新竹博愛國中及屏東長治國中。

(中時 )