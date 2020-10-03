近日共軍頻頻擾台，總統蔡英文9月22日赴澎湖慰勉國軍，並強調，身為中華民國的空軍，怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威。兩岸關係日趨緊張，也引發女性該不該當兵與兵役制度相關討論。台北市議員徐巧芯針對前總統陳水扁臉書提到「募兵制是馬英九改的」，以「現任總統是誰」、「兩岸關係是否時空背景不同」和「兵制性別平等」三大問題回擊；並諷刺陳政治語言信手拈來，可見「精神跟身體恢復得很好」。

徐巧芯今天在臉書發文，直言：「有關於陳水扁前總統臉書提到『募兵制是馬英九改的』，這種政治語言顯示阿扁的精神跟身體恢復得很好。我們來看看這個說法是多麼魚目混珠。」

徐巧芯指出：「第一，我只問一個最簡單的問題：現在總統是誰？馬英九？還是蔡英文？如果覺得馬英九的方向不對，現在全面執政的民進黨當然可以、也應該改回來。如果阿扁認為馬英九的募兵制是弱化了國軍戰力，那麼蔡總統上任已經五年完全不調整，不就更失職了？再來，事實上從2000年兵役法修正開始，政策方向就開始往全志願役的路線前進，把問題全部推到一個人的身上，未免太不負責任了喔扁哥！」

「第二，海峽兩岸的情況是否與馬執政任內有所不同？相對應的軍備政策是否應因應調整？」徐巧芯表示，當年改「募兵為主、徵兵為輔」的時候自己還是學生，但其實自己一直都不太贊同此政策，然當下兩岸採取以和平為導向，確實僅需精銳部隊戰力，後備的部分確實可以裁減。殊不知馬英九總統卸任、蔡英文政府上台，卻認為兩岸和平是「軟弱」、「卑躬屈膝」，既然如此，兵役制度也該隨之調整，而不是拿前總統的施政方針去牽拖。

不僅如此，徐巧芯更指出：「第三， 我所提出的內容，除了徵兵比例要提升以外，還包括性別平等的部分，這一點您的前副總統呂秀蓮女士已經倡議多次。」並諷刺道：「如果什麼都要馬英九負責，看是不是直接把總統給馬英九當就好啦！」

(中時新聞網)