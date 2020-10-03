義民故事客語講古比賽最後5強擂台賽，雙溪國小彭于泫演講看神豬，搭配生態的肢體語言獲得第一名。（羅浚濱攝）

義民故事客語講古比賽最後5強擂台賽，雙溪國小余思澄獲第二名，評審肯她的演講內容並打趣說，15年後大隘區再輪值義民祭要給她請客，她也說「好！」（羅浚濱攝）

縣長楊文科為推廣客語，籍這次義民祭首次舉辦「大隘地區義民故事客語講古比賽」，大隘三鄉8所小學60名學生經初賽，選出最後5強擂台賽，3日在義民廟前廣場展開，評審依故事內容、客語發言及肢體動作等評分，寶山鄉學生表現亮眼，包辦前三名。

「沒有客家話就沒有客家文化！」義民廟董事長林光華說，他擔任台灣省主席時，全台有400多萬客家人，會講客家話的約200萬人，經不斷推廣後，現會講客家話的應有250萬人，縣府首次舉辦義民故事客語講古比賽，相信能推廣客語並促使義民文化向下扎根。

晉級擂台賽的5位小朋友一上台，台下由家長組成的親友團都高喊「加油！」小朋友分以義民祭典由來及看神豬等為題演講，內容多加入生活經驗，搭配豐富的肢體動作，非常生動有趣，也為義民文化傳承增添幾許活力與新意。

每位小朋友演講完後，隨即由評審點評優缺點，像雙溪國小余思澄演講後，評審對她打趣說，15年後大隘區再輪值義民祭要給她請客，她也說「好！」

評審吳聲淼說，參加擂台賽的小朋友，有些客語用詞和發音，多少有受到台語和國語的影響，平時在家要多講客家話，更希望能多參加比賽增加經驗，一定會越來越好。

擂台賽經激烈PK後，第一名雙溪國小彭于泫、第二名雙溪國小余思澄、第三名新城國小曾登豪，由文化局長田昭容發給獎狀及圖書禮券。

林光華發現前三名小朋友都是寶山鄉的學生後說，寶山比較鄉下，小朋友和長輩學說的客家話比較純正。田昭容指出，明年會續辦這項比賽，並將規畫過年中秋端午三大節慶客語比賽，強化客語推廣力道。

(中時 )