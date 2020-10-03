精彩的湖人對熱火NBA總冠軍賽G2，終場湖人124比114拿下第2場勝利，適逢中秋假期，緯來電視網特別與NBA一起邀請上百位球迷，包下美式餐廳，一同與2021年成都世大運總教練劉孟竹、中華白隊簡廷兆、谷毛唯嘉、謝亞軒、朱雲豪、世大運培訓隊孫永成等人，現場觀賞精彩刺激的NBA總冠軍賽，與球迷感受賽事的緊張與刺激，並一起為支持的球隊及球員吶喊加油。

現場除了熱情比賽外，主辦單位更在活動過程中設計趣味問答及互動小遊戲，其中呼拉圈挑戰，特別邀請號稱中華白呼拉圈達人谷毛唯嘉，來為現場球迷示範並擔任該關關主，展現優異的運動神經，讓許多球迷留下深刻印象，刺激緊張的比賽讓現場驚呼聲及歡樂聲不斷。

而其他中華白培訓選手也利用空檔把握機會與球迷拍照並互動，而中華白將於10月13日至11月1日參加由中華籃協舉辦的Molton台灣超級籃球挑戰賽，驗收這段時間以來的集訓成果，也希望球迷能到現場或是鎖定緯來電視網電視轉播為他們加油鼓勵。

緯來電視網及NBA現場準備了許多獎項回饋給球迷及來賓，而緯來體育台何孝齊副總更是受到熱情球迷感動，原定特獎為兩張NBA等級專屬球員椅，額外現場加碼兩張，共讓4位幸運球迷帶回家作為紀念，為活動順利畫下完美句點，也期待湖人及熱火能在接下來的最後幾場總冠軍賽，為球迷帶來更多精彩的表現。

(中時 )