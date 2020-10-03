刷新三觀！女住飯店自備空瓶，超有耐心地偷裝酒精，11秒的短影片曝光，近萬網友看傻直呼，實在太扯了。（圖／翻攝自爆廢公社）

為防疫，許多公共場所入內皆提供酒精消毒。一名網友分享，坐在飯店大廳休息，意外看到一位婦人拿著空瓶，大剌剌的裝酒精，且還超有耐心地裝到一滴不剩，才肯離開，11秒的影片曝光後，引來近萬人觀賞，不少網友看了直呼，刷新我三觀！

網友在臉書社團「爆廢公社」分享影片表示，中秋連假出遊住飯店，在大廳休息時，驚見一名穿著牛仔外套的婦人，站在酒精消毒機前方許久，只見婦人右手不斷感應機器，左手則拿著一個空瓶，將噴灑出來的消毒酒精裝入，手法看上去很熟練。

該網友指出，由於感應式噴霧機每次出來的量不多，但婦人卻「一個人把飯店大廳公用的酒精，一點一點的裝完了！也讓原PO直呼「她還真有耐心」，但也忍不住憤怒的說，為何台灣就是這種自私又貪小便宜的人？

貼文一出，就吸引近萬網友討論，「有耐心，卻沒有公德心」、「嘆為觀止，是有沒有那麼缺？」、「太誇張了」、「太扯了吧！酒精明明便宜又好買到」、「有些人的貪念與羞恥心已經超乎你的想像」、「我懷疑她戴口罩不是因為防疫，是因為怕被肉搜認出」、「刷新我的三觀」。

(中時新聞網)