熱火在總冠軍賽連敗兩陣之後，看來他們無法對付湖人前鋒「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)。戴維斯宛如猛虎出柙，生平第一次打總冠軍賽就有如MVP的身手，鵜鶘時期的老隊友隆多(Rajon Rondo)說：「我覺得他每場都能拿個50分。」

隆多2017-18球季效力鵜鶘，本季再度跟戴維斯搭檔，可以看出戴維斯已經取代詹姆斯(LeBron James)成為主要攻擊手。隆多說：「我可能習慣跟這麼強的傢伙搭檔了，他從外面打到籃下，還有罰球每投必中，他的表現毫無疑問是當今最強的籃球員。」

例行賽的時候，若場上只有戴維斯而沒詹姆斯，湖人隊的攻擊效能其實會倒輸給對手的，平常他們不能沒有詹姆斯。然而在季後賽戴維斯大爆發，場均29.3分與58%投籃命中率，包括對戰金塊的三分球絕殺。戴維斯例行賽的弱點是中距離投籃35%命中率，但是季後賽他的中距離漲到50.5%。

總教練佛格(Frank Vogel)說：「在我看來戴維斯應該是年度最佳防守球員。但他的攻擊也一樣厲害，他在低位有很多武器可以殺傷對手，傳球、攻擊、中距離、三分球，你可以從他攻防兩端的表現看出他奪冠的決心。」

(中時新聞網)