小鬼黃鴻升上個月16日猝逝，家人日前決定舉辦義賣活動，希望能把他生前的愛與正能量延續下去，也規定粉絲必須依指示排隊進場，未料卻傳出600名名額早就額滿，也讓粉絲質疑主辦方沒有過濾黃牛代排，對此小鬼妹妹罕見動怒回應。

小鬼黃鴻升義賣會今天舉辦，不過粉絲到場發現不少黃牛代排，導致真正喜愛小鬼的粉絲恐購買不到，甚至義賣商品可能被高價轉賣，便在網路上怒斥主辦方未妥善規劃，對此小鬼妹婿回應這只是義賣活動，不想把場面搞得像賣限量商品，也不希望商品被高價轉賣，對於被粉絲質疑未過濾黃牛代排，他表示：「人家不管花錢還是自己來排，花了整整一整天坐在那邊是事實，我知道很多人很在意覺得很不公平，但世界上本來就很多不公平的事」。

小鬼妹妹與妹婿發文回應。（圖／小鬼妹妹、妹婿 IG）

此外小鬼妹婿也道出心聲：「你以為我們想辦這個義賣嗎？我恨不得葛格（小鬼）還在，恨不得他說白癡喔！賣屁喔！這我的東西」，也希望大家不要再頻頻抱怨，而小鬼妹妹也轉發老公限動，罕見動怒表示：「根本不想辦這個活動好嗎！我哥離開我才覺得不公平，所以大家請好好將這份善良、這份愛心延續下去，停止抱怨」。

黃鴻升（小鬼）追思會「地球上最浪漫的演唱會」將於在10月6日於台北華山 Legacy 舉辦，由吳宗憲、KID共同主持，黃鴻升的好友將在音樂會上分享一段話，或是歌曲、影片，讓大家更貼近他的不同面貌與人生故事。

(中時新聞網)