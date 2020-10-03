39歲郭姓業務員自稱與26歲黃姓女業務交往，中秋夜1日他發現黃女在三重汽車展示中心跟40歲李姓經理等人烤肉，他瞬間氣爆，闖入翻桌要帶走黃女卻遭攔阻，郭隨後氣沖沖離去，2小時後大批人持棍棒狂砸展示中心；經警方30小時追緝，今（30）日將6名惡煞及郭男依聚眾鬥毆移送法辦。

據悉，郭男與同展示中心黃女交往多時，近日發現黃女與李男走得很近，於是在中秋節晚上尾隨黃女進入三重展示中心，未料親眼目睹黃女跟李男烤肉歡度中秋，一怒之下他當場翻桌，並想要強將黃女帶離現場，黃女抵命不從，郭男隨後遭眾人轟走。

郭男自認「真心換絕情」還被戴了綠帽，悲憤交加下號召多名友人，持棍棒砸毀現場3展示車玻璃後逃逸，毀損聲音引起民眾注意，有民眾將砸店過程拍下並上傳臉書社團「爆料公社」，警方獲報到場時，嫌犯分別乘坐2輛接應車輛逃逸。

警方根據現場員工證詞，第一時間帶回郭姓男子到案說明，但郭男卻向警方表示當時他人在淡水有不在場證明，矢口否認涉案，在警方抽絲剝繭下訪談下，郭男才承認被女友劈腿。

三重警方表示，專案小組遂於今(3)日上午在淡水區義山路一段，拘提逮捕郭嫌到案，依照毀損狀況，郭男要付出超過百萬元以上賠償，刑案部分訊後則將郭男依違反刑法聚眾鬥毆等罪嫌移送新北地檢署偵辦，而依據法律郭男最高恐要面對7年以上刑責。

(中時 )