崇德海岸發生遊客昏迷，海巡署與消防人員分別到場搶救並詢問當時狀況。（第一二岸巡隊提供／王志偉花蓮傳真）

救護車開抵海邊，將昏迷的戴姓男子送醫急救。（第一二岸巡隊提供／王志偉花蓮傳真）

中秋4天連假，昨天與今天花蓮天氣晴朗，今上午9時到12時體感溫度32度，猶如夏季，秀林鄉崇海岸，又見不少遊客划獨木舟體驗，不料上午10時43分，來自台北的戴姓遊客，結束獨木舟海上行程，返回沙灘岸際身體不適後昏迷，緊急送醫搶救不治。

海巡署東部分署於10時43分接獲通報，有遊客於結束獨木舟行程返回岸際途中昏迷，同時通報消防局新秀消防分隊派救護車到場，現場獨木舟教練並協助搶救，約11時22分時昏迷的戴姓男子（55歲）送往花蓮國軍醫院急救，不過已回天乏術。

海巡署與消防分隊詢問家屬與現場教練，得知，當時戴姓男子於玩獨木舟途中，發覺身體不適，後由教練載往岸際，返回途中戴姓男子請教練讓他下海泡水，泡水途中教練察覺戴姓男子表情有異，立即將他帶回岸上，此時已昏迷不醒

海巡署與消防分隊說，戴男疑似有心血管病史，家住新北市新莊，利用中秋連假，與家人一同前往花蓮遊玩。已報請檢察官進行相驗釐清死因。

崇德海岸線狹長，景色優美，從海上可眺望清水斷崖壯闊的絕壁美景，近年當地興起獨木舟海上活動，吸引不少遊客出海嘗試，時序入初秋，獨木舟活動人潮較少，正好中秋連假，花蓮天氣放晴，海上又可見到不少獨木舟，讓崇德海邊顯得熱鬧。

(中時 )