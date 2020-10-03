38歲東森主播吳宇舒長相甜美、形象清新專業，曾是無名小站「超人氣美女主播」冠軍，私底下的她熱愛運動、健身，趁著中秋假期，跑到屏東滿州海灘衝浪，並PO出多張站上衝浪板的英姿，網友除了被她的架勢驚豔到，好身材也被封「台灣最美風景」。

吳宇舒2日透過社群平台曝光一系列衝浪照，興奮地寫道：「證明一下，我不是擺拍網美，真的天天在衝浪！教練會教又會拍！」只見她穿著防磨衣和泳褲，側身站在衝浪板上，臉上露出燦爛的陽光笑容，還開心地比YA，超專業的表現獲得許多網友讚賞，「好厲害！我都站不起來」、「真的也是衝浪女神，不是擺擺樣子」、「被主播耽誤的衝浪選手」，吳宇舒還自豪地表示：「這張厲害的是，我頭髮全是乾的！」

其中一張照片，吳宇舒索性脫掉衝浪衣，只穿著白色比基尼和藍色泳褲，側身站在浪板上維持平衡，她透露：「九月的海風其實有點冷，傍晚沒什麼太陽，穿著濕濕衝浪衣吹風反而會冷，海水最暖！」

值得一提的是，當吳宇舒手拿衝浪板、背對著鏡頭，露出蜜桃臀的微笑線，好身材激發網友的創造力，神回覆：「台灣最美的風景是人」、「這張應該上國慶大典的」等，成功引起話題。

(中時新聞網)