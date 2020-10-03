台中市觀旅局長林筱淇與市議員吳敏濟、李榮鴻、施志昌等共同為創意地景風箏進行插「箏」儀式，宣布大安海觀光推廣活動開幕。（王文吉攝）

國內外百餘好手齊聚台中大安濱海競技風箏衝浪，海面熱鬧非凡。（王文吉攝）

中秋連假風和日麗，許多家長帶孩子到大安濱海放風玩沙。（王文吉攝）

大安港媽祖文化園區舉辦「大安逍媽祖」國際海洋文化觀光節特展。（王文吉攝）

秋冬就是要去大安追風，極限好手海面競技風箏衝浪。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大安海觀光推廣活動4日熱鬧登場，國內外百餘好手在競技風箏衝浪，並表演高速風箏花式跳躍，海面熱鬧非凡。現場推出4場「風箏衝浪岸上體驗」，讓民眾駕馭海風，此外，濱海天空還可欣賞特技和造型風箏展演，巨型風箏伴隨音樂隨風起舞，讓小朋友們驚呼連連。

開幕活動由觀旅局長林筱淇與市議員吳敏濟、李榮鴻、施志昌等共同為創意地景風箏進行插「箏」儀式，色彩繽紛的風箏隨大安風齊飛，成為另類的風箏藝術。現場也提供免費限量風箏DIY活動，讓大小朋友動手彩繪，並施做獨一無二的風箏，再迎風放飛。

觀旅局長林筱淇表示，今年大安海觀光推廣活動爭取中央海洋委員會的經費，首度在大安港媽祖文化園區辦理「大安逍媽祖」國際海洋文化觀光節特展，由海洋文化到揭開各地水域的神祇，讓民眾跟隨女神腳步了解媽祖信仰，再深入遶境進香習俗以及甲安埔媽祖文化。

這次特展特別與大甲在地的金華山媽祖文物館合作，提供豐富文史資料及珍貴照片展示，還有好玩又有趣的多元媒體互動展區，活動期間也播放4場次的與廟會文化與環境友善海洋生態教育的電影欣賞。周邊同時規劃熱鬧的街頭藝人表演，以及攤位市集提供在地特色美食。

風管所表示，3日的「芋見幸福」療芋知性淨灘微旅行，帶領民眾走訪大安特色景點及參觀「大安逍媽祖-國際海洋文化觀光節」特展，由在地生態導覽團隊體驗在地拔芋頭及螃蟹生態導覽，並在大安海環保淨灘，歡迎大手攜小手身體力行來淨灘，共同珍愛我們的海洋環境。

(中時 )