黃姓男子與前女友「小葳」分手後仍維持朋友關係， 2019年底起兩人2度相約到飯店投宿，發生性關係。「小葳」告知已結交新男友，黃男不滿要求出面談判未獲回應，今年4月起多次以line簡訊恐嚇要將之前拍的裸照公布在網站「讓妳紅」，「小葳」心生畏懼報警，台中地檢署依恐嚇罪起訴黃男。

起訴書指出，黃男與「小葳」分手後仍維持朋友關係，2019年11月及今年1月間各相約到台中市及新北市的飯店投宿，並發生性關係。事後，「小葳」告知黃男已結交男友，黃男不滿要求出面談判，未獲回應。

黃男在今年4月間傳送給「小葳」簡訊：「你不要後悔，自己看著辦，群組、聊天室讓你紅」，隔天再傳他先前在「小葳」不知情的狀況，對她拍攝的裸照，並留言恫嚇：「是妳逼我的」、「把我當空氣是吧」、「我會討回來的」等語，威脅「小葳」要對外公布裸照，要求見面。

「小葳」對黃男以裸照恐嚇，罹患精神官能性憂鬱症，向警方報案。黃男到案時，坦承有傳寄恐嚇訊息及裸照給「小葳」，並要求她出面回應等情事。

台中地檢署以「小葳」出具醫院診斷證明，證明「小葳」遭黃男恐嚇而心生恐懼的事實，依恐嚇罪起訴黃男。

(中時 )