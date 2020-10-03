秋節出遊期望來點新意？放眼望去，大片的粉紅花海充滿浪漫風情！此處是位於南投集集的「粉黛亂子草」園區。這種讓網美趨之若鶩的新花款，原來是業者今年自韓國引入，用心栽培後的成果。

百聞不如一見的粉紅色芒草「粉黛亂子草」，包括中國、日本、韓國都有栽種，業者今年引進台灣，原是計畫成功培植後以觀賞植物為賣點販售，豈料粉色的外觀相當吸睛，因此將栽種現場改完觀光農場。

位於集集市區內的觀光農場，園內的造景皆是今年落成，以黑色布幕圈網的園區，外觀並不起眼，但秋節絡繹不絕的人潮令人好奇，原來是許多情侶慕名而來，忍不住拿起相機捕捉粉嫩的畫面，紀錄漫畫般的景致。

戴姓業者表示，今年八月中旬引進第一批的「粉黛亂子草」，即是看中該芒草原生的粉紅色澤，富有觀賞價值。但沒有絕對把握，能夠種植成功，因為過去該款植物，主要是在冬天下雪的日本、韓國長得比較美，台灣屬於亞熱帶，深怕氣候不利成長。

業者在肥料上下苦功，讓一半的粉紅芒草幼株順利生長，於9到11月的花期開放；但估計是最近天氣晴朗，氣候相對濕熱，「粉黛亂子草」的色澤已逐漸變淡，短短一個月從亮紅轉為淺紅。但他們有信心，明年在種法上下苦功，能夠培育出更吸引人的浪漫花海，推展在地觀光。

(中時 )