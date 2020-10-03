茆明福的妻子茆劉敏同樣來頭不小，師承五洲園掌中劇團創始人黃海岱，同樣是一名布袋戲大師。(吳建輝攝)

「二八水風雲-茆明福的『明世界』紀念特展」即日起至18日止，共有5個展區，包含布袋戲發展史，人偶展示，候場樂器，手寫劇本等展示。(吳建輝攝)

茆劉敏(右)、明世界掌中劇團團長茆國聰(左)，開心與縣長王惠美(中)合照。(吳建輝攝)

彰化縣在台灣傳統戲曲的歷史發展中，佔有很重要的地位，彰化縣文化局也成立南比戲曲文化館，來記錄保存各項文化資產；即日起至18日止，文化局在彰化藝術館舉辦「二八水風雲-茆明福的『明世界』紀念特展」，來紀念來自彰化二水的布袋戲大師茆明福，邀請民眾一同窺探茆明福的明世界。

1938年出生的茆明福，是彰化縣二水鄉人，13歲時到竹山「雲樂軒」學習北管，後來拜南投「新世界掌中戲班」陳俊然為師，學成後返回家鄉二水，創立「明世界掌中劇團」，2018年去世後，目前由兒子茆國聰接下團長，繼續發揚其布袋戲精神。

彰化縣長王惠美說，今年時逢茆明福大師逝世周年，因此特別策劃茆明福大師紀念特展，來緬懷大師對布袋戲的貢獻，還能推廣台灣傳統藝術，未來也希望茆國聰老師，能進入校園內，帶領年輕學子進入布袋戲世界，讓傳統藝文向下扎根。

茆明福之子茆國聰說，父親在1998年獲中華民國資深青商總會第六屆「全球中華文化藝術薪傳獎」，他的付出與努力，目前都由他繼續傳承下去，早期父親的劇本多半是自編自導自演，故事內容也以台灣民俗故事為主，呈現早期台灣社會的各種面相。

「二八水風雲-茆明福的『明世界』紀念特展」即日起至18日止，共有5個展區，包含布袋戲發展史，人偶展示，候場樂器，手寫劇本等展示，而國慶日當天晚間7點，還有《茆明福生平劇》公演，讓活靈活現的布袋戲演出，演繹茆明福其不凡的一生。

(中時 )