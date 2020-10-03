一年一度的「親愛提琴故事節」於10月1日至10月4日在中興新村親愛實驗中學登場，南投副縣長陳正昇、親愛愛樂團長王子建、仁愛鄉代理鄉長王源鍾，熱情邀請民眾來參加音樂饗宴，共度豐盛的中秋佳節。

王源鍾說，仁愛是偏鄉，更希望仁愛的孩子們多元學習，才華被看見。與產業扶植計畫共同主辦「親愛提琴故事節」，向原住民族委員會提出專案計畫補助，順利通過原住民族產業創新價值計畫，取得扶植產業聚落的「親愛的提琴手」三年計畫經費補助，在地學童都很高興。

今年度補助經費結合行之有年的提琴故事節，產生加乘效果，由仁愛鄉公所透過計畫補助經費與親愛愛樂共同主辦，在中興新村親愛實驗中學盛大表演。以「平安」為主題，期望在這疫情紛擾的時刻，能用親愛村的提琴手演奏溫暖、充滿力量的音樂， 陪伴與會的民眾，也讓期望更多人享受音樂的美好，除了精心規劃的戶外演奏外，現場還有許多熱鬧活動。

2020「親愛提琴音樂節」活動時間自10月1日起至10月4日，每日上午10時30分至晚間9時30分，活動包括森林小市集、提琴展覽、導覽旅行、DIY 體驗課程、 現場摸彩活動等等，嘉年華式的活動歡迎民眾於佳節同樂。

(中時 )