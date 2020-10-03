被丟包夜市的紅貴賓看到主人騎車到場，熱情跳上車。（摘自臉書社團沙鹿之美）

鬆獅犬深夜在外流浪，並望著一戶透天厝嗚咽哭泣。（民眾提供／王文吉台中傳真）

鬆獅犬累癱台中沙鹿一戶透天厝門口，警方詢問附近住戶均非飼主。（民眾提供／王文吉台中傳真）

5個月齡的灰鸚鵡疑自行解鎖飛失，目擊民眾發現時腳上拖著一截腳鍊。（摘自臉書社團豐原好康聯盟）

台中梧棲夜市土虱攤2日晚間有紅貴賓被丟包，毛孩乖乖坐在板凳上等候主人，模樣惹人憐愛。另沙鹿一處社區深夜發生鬆獅犬被粗心主人遺忘，望著鐵門嗚咽哭泣。豐原則有灰鸚鵡自行解鎖逃家，主人發網協尋，事隔兩天在住家附近被熱心民眾誘捕，並通知主人帶回。

梧棲夜市2日晚間出現紅貴賓被主人丟包，毛孩乖乖站在藍色塑膠椅上，不敢隨意移動，熱心民眾將照片發到地方社團協尋，網友紛紛留言「吃個東西能忘記帶狗回去」、「站得直挺挺的好可愛」、「孩子看起來非常無奈耶，飼主484不是第一次了啦」、「留著洗碗？」

事隔1個多小時，主人騎車到場，紅貴賓熱情跳上車。粗心飼主無獨有偶，3日凌晨零時許，沙鹿區天池街也有鬆獅犬被遺留路邊，無助眼神望向一棟透天厝，不斷嗚咽，民眾在臉書社團發文表示「主人，你是不是忘記你家毛孩，還沒進門，牠在哭了，有誰認識這住戶？」

報案民眾說，鬆獅犬很親人，聽懂坐下、握手等指令，皮毛不久前有整理過的跡象，希望主人快出現。警方詢問附近住戶尋無飼主，表示鬆獅犬可能是流浪狗，已請報案人代為照料，若無人出面認領，將通報動保處處理。

訓犬師吳昆童表示，紅貴賓可能怕高，平常被訓練站在椅子上乖乖坐著，有可能常去夜市，對環境熟悉，不會亂跑；至於鬆獅犬可能有分離焦慮症，深夜獨留在外嗚咽，應該是在找主人，推測家應該就在眼前，偏偏進不了門，站在門口苦等主人開門。

另外，豐原區豐洲郵局3日上午9時許出現1隻5個月齡的灰鸚鵡，腳上拖著一截腳鍊，目擊民眾將照片發布地方臉書社團，隨即有網友貼出協尋文，並與失主聯繫，順利尋回飛失愛鳥。

(中時 )