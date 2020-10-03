台中市立圖書館在3年內將投入上千萬元深化特色圖書館功能。（文化局提供／陳淑芬台中傳真）

台中「綠美圖」在108年9月動工，預計114年啟用。台中市文化局長張大春表示，台中市立圖書館積極爭取教育部「健全直轄市立圖書館營運體制計畫」補助，並編列市府配合款，3年內將投入1033萬元經費，打造營運體制升級計畫，提升軟硬體服務，為「綠美圖」做最好的準備。

「台中綠美圖」由日本知名建築師妹島和世和台灣劉培森建築師事務所合作設計，在108年9月動工。台中市立圖書館積極爭取教育部「健全直轄市立圖書館營運體制計畫」補助，也編列市府配合款，3年內將投入1033萬元經費，打造營運體制升級計畫。

台中市文化局長張大春表示，市立圖書館自105年成立，市立圖書館針對各項營運計畫進行改革及調整，讓圖書館的入館人次及借閱冊數連年雙破千萬，借閱冊數更躍居全國第一。新總館「綠美圖」的興建工程，預計111年完成主體工程、114年啟用，3年期的營運健全計畫將為「台中綠美圖」做最好的準備。

台中市立圖書館表示，營運體制升級計畫包括，建構完善閱讀環境空間及優質專業服務，深化特色圖書館、建立企業識別系統、強化資訊安全等，以使用民眾為出發點的設計服務，展現閱讀涵養及城市文化基礎。此外，為了提升民眾的參與度，圖書館識別系統的建置將採公開徵件，將於今年10月底開始收件。

(中時 )