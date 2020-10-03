美國總統川普是否會贏得總統大選？民進黨台北市議員梁文傑直言，川普在辯論的表現讓他想到去年總統大選的前高雄市長韓國瑜，兩人策略都很像，都是只鞏固基本盤，放棄中間選民的票。而川普在首辯中也沒大贏民主黨的拜登，那麼最終結果輸面很大。

川普周二在大選首次辯論中不斷插嘴，前後達73次，和對手拜登從激辯演變成吵嘴，讓整場辯論陷入混亂。而歷經這場震撼後，川普和其夫人又雙雙確診新冠肺炎，讓這場美國大選真的上演「十月驚奇」，沒人會想到川普竟在此時罹患新冠肺炎，為美國大選走勢投下震撼彈！

對於這場選戰，梁文傑在TVBS的一個政論節目上表示，民調上看起來，確實是拜登比較領先，在川普辯論的時候，也可以發現很像去年總統大選辯論時，他看到的韓國瑜差不多。

梁文傑在表示，韓國瑜那時的表現就是中間盤都不要，只要穩固基本盤而已。川普的表現也是這樣，基本上川普的表現不是要讓搖擺選民或是中間選民來投票，而是在鼓吹基本盤出來投票。所以當一個候選人在一對一的選戰中採取這種策略時，就可知川普處於一個落後的狀態。且如果在辯論中，川普沒有大贏的話，那麼輸面就非常大。

(中時新聞網)