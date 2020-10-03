粉絲大排長龍入場。（吳松翰攝）

拿到1號的粉絲顏小姐買到對她來講極具意義的衣物。

粉絲購入小鬼蒐藏的公仔。（吳松翰攝）

粉絲購入小鬼蒐藏的公仔。（吳松翰攝）

「小鬼」黃鴻升上月16日驟逝，36歲英年早逝，震撼演藝圈，也讓親朋好友及廣大粉絲相當不捨。日前黃家人決定將他生前所有的600件蒐藏包括鞋子、衣物服飾、公仔玩具以及配件等私人物品捐出做公益，同時也留給粉絲做紀念。今（3日）舉辦「黃鴻升公益義賣」，延續他的正能量精神，遺愛人間。僅只一次的活動於下午2點開始，不到1點至少吸引上千名粉絲聚集，600張號碼牌全數發完，甚至有人前一天就來徹夜死守。

經紀人Dino透露，花了將近一週將小鬼的身後物全部整理出來，定價百元至上萬元都有，「都是低於行情的狀態，定價比較高的就是幾個公仔，主要是想讓大家買回去，有個回憶在」，Dino表示，黃爸爸和周遭朋友都有優先留下了與小鬼之間有所意義的物品，他自己則保留無數個珍貴「回憶」，至於黃爸爸過去送給小鬼的勞力士手錶，則轉給黃妹妹繼承。

義賣會限制1人購入1樣商品，不過現場也有無法進場的粉絲反應物品不太夠，Dino則表示：「真的很抱歉，沒辦法，他（小鬼）畢竟只有一個人擁有這些東西，600件物品也已經算很多了。」拿到1號的粉絲顏小姐表示自己前一天早上就來排隊，她以500元購入在小鬼離世前夕時，與自己聊天時所穿的綠色帽T，意義非凡。Dino也表示，該義賣所得當天不會公布總金額。至於捐款單位，小鬼8年前健檢時曾發現有遺傳性家族腎臟病史，患有先天性多囊腎，因此將捐贈給台北榮民總醫院多囊腎研究團隊專款專用。

(中時 )