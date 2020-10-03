急診室人數大增！中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，今年中秋連假恰好是季節轉換之際，也是病毒型和細菌性腸胃炎肆虐的時期，若連假四天沒做好手部清潔、生熟食分流，「可以預期連假後各大急診室恐被腸胃炎病人塞爆！」

謝宗學日前在臉書《Dr. E 小兒急診室日誌》發文表示，小兒急診室的病患人數大增，主要症狀多是嘔吐、腹瀉、腹痛或發燒，一半以上的病童都是「急性腸胃炎」，雖多數是病毒型腸胃炎，但較嚴重的細菌腸胃炎也占了相當程度的比例。

謝宗學也說，炎熱的夏天較容易出現細菌性腸胃炎，在台灣以沙門氏菌感染為主；天氣轉涼的秋天，則會出現病毒型腸胃炎，以諾羅病毒和輪狀病毒為主，中秋節雖然屬於秋季，但受全球暖化影響，導致台灣秋天的氣溫偏高，因此細菌性腸胃炎仍肆虐。

謝宗學提到，今年中秋連假較晚，屬季節轉換之際，也是病毒型腸胃炎和細菌性腸胃炎同時存在並活躍的特殊時期，大量的人潮匯集容易造成病毒型腸胃炎流行；而中秋烤肉習俗衍伸出來的食物清潔和烹調過程的衛生問題，更是細菌性腸胃炎的溫床。

謝宗學指出，若中秋連假沒做好手部清潔，烹調食物的過程中沒做好生熟食分流，「可以預期連假後各大急診室恐被腸胃炎病人塞爆！」並提醒，台灣是全球新冠疫情中的世外桃源，能四處旅遊、品嚐美食已是萬幸，大家務必珍惜得來不易的幸福。

(中時新聞網)