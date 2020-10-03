28歲女子「小芳」小時候感冒染上病毒，導致雙耳重聽，因頗有姿色，長大因家計問題，到北市酒店上班，卻因重聽常常聽不清楚客人講話，屢屢遭投訴、打槍，最後淪落到萬華「快餐店」，以1500元10分鐘，向男客提供性服務，日前遭警方循線查獲。

萬華警方日前獲報，西昌街某大樓3樓，疑似有人經營「快餐店」，小姐以每10分鐘1500元價格，提供「不洗澡」、「無前戲」的快餐性服務，經循線追查，逮捕小芳及另兩名大陸籍女子。

小芳因身材、姿色不差，又是本國籍，顯得十分突出，令警方不解她為何要在這種地方上班，私下詢問時，小芳才道出自己的悲傷過往。

她說小時感冒染病，可能沒有及時治療，導致雙耳重聽，幾乎聽不到別人說話，為在社會生存，她還努力去學習讀唇語，後來因為缺錢，3年前曾到中山區的酒店上過班。

但酒店包廂除了唱歌音響外，還有客人聊天、玩遊戲的喧鬧聲，讓她精神無法集中，常常不知道客人講了什麼，導致被投訴、直接咔掉，還有客人當面對她破口大罵，讓幹部也不太敢排她上檯，做一陣子難以生存只能黯然求去。

後來有人介紹她直接「下海」，這裡因不用跟客人多講話，且10分鐘就能收錢，她迫於生計只能接受，因條件不錯，慢慢成為紅牌，有時1天可以接到10名以上的客人，言談中充滿無奈。

警方偵訊後，將小芳等女子因違反社會法函送法辦。

(中時 )