湖人連贏兩場總冠軍賽之後，熱火總教練史波斯查(Erik Spoelstra)顯得有些焦躁，記者問他：「外界都認為這是無法跨越的高山，你們有什麼辦法嗎？」史波斯查當下回嘴：「我們他X的才不在乎別人的想法！要贏球就是不擇手段，如果你想奪取某件東西就是這樣，想盡辦法打敗你的對手。」
熱火的拚鬥意志在對抗公鹿的系列賽展現無遺，史波斯查也表示「我們都很頑強，而且要打得更強悍。」雖然史波斯查很熟悉湖人球星詹姆斯(LeBron James)的打法與弱點，但是詹姆斯宣稱自己是沒有弱點的。
美媒CBS分析，詹姆斯2016年在總冠軍賽1勝3負逆轉擊敗勇士，當時的勇士看起來也是比騎士強得多。假定雙方再拿1勝1負，熱火就以1勝3負瀕臨淘汰，史上共有13次成功翻盤，金塊今年就出現兩次。這是需要很多運氣的，像是吉米巴特勒(Jimmy Butler)連續爆發，湖人手感凍結或是有人受傷。
如今熱火的希望就寄託在能否重演當年騎士的奇蹟，熱火運氣較差的是今年因為新冠疫情而讓大家都沒有主場優勢，所以湖人連續3個系列賽都是以5場解決對手，熱火剩下的時間不多了。
(中時新聞網)
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