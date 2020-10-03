侯昌明、曾雅蘭夫妻近日參加民視新節目《幸福保衛戰》，懼高的侯昌明，面對第一道關卡「高潮疊起」嚇得臉色發白，但敬業的他，還是鼓起勇氣接受挑戰，讓曾雅蘭感動落淚說：「老公今天豁出去了。」

高潮疊起遊戲規則，參賽老公必須將啤酒箱疊到12層高，最後再站上頂端高舉雙手，即算挑戰成功。當看到道具時，侯昌明的臉瞬間慘白，被問到是否怕高時，曾雅蘭搶著回答，某次參加外景節目侯昌明跟著維修員到大怒神頂端，他竟然雙腿發軟、眼淚直飆，一句話都說不出，侯昌明則接著說：「高，我真的不行啦！」但為了挑戰自己，他還是一層一層慢慢往上爬，雖然過程緩慢，但最終還是爬到12層。

侯昌明（左）與曾雅蘭夫妻錄《幸福保衛戰》。（民視提供）

曾雅蘭含著感動的淚水，溫暖喊著：「爸爸，加油！」無奈侯昌明最終還是敵不過體力的消耗、手腳發抖，無法站上頂端宣告放棄。曾雅蘭也給侯昌明愛的抱抱鼓勵老公，賽後侯昌明說：「原以為疊到7、8層，已經是極限了，沒想到有一股力量默默的讓我想努力往上爬，但無奈真的花費太多體力，到最後真的手腳無力，只好宣告放棄。」夫妻堅定的感情深情相擁讓全場動容。

(中時 )