中秋連假第3天，小琉球傳出遊客騷擾海龜事件，45歲菲籍移工在花瓶岩岸際對海龜又抱又抓，誇張行徑遭一旁遊客拍下並通報海巡，海巡獲報後立即趕往現場逮人，菲男遭逮後坦承不諱，訊後依動保法函送；海巡再次呼籲，這已是今年第10起騷擾海龜案，請遊客別再以身試法。

海巡指出，菲籍男子供稱，他是外籍移工，3日利用中秋連假與友人一同到小琉球遊玩，他不清楚觸摸海龜是違法行為，是因為從未見過海龜，所以好奇才去觸摸。

中秋連假第3天，小琉球傳出遊客騷擾海龜事件，45歲菲籍移工在花瓶岩岸際對海龜又抱又抓，誇張行徑遭一旁遊客拍下並通報海巡。（海巡提供／謝佳潾屏東傳真）

中秋連假第3天，小琉球傳出遊客騷擾海龜事件，45歲菲籍移工在花瓶岩岸際對海龜又抱又抓，誇張行徑遭一旁遊客拍下並通報海巡。（海巡提供／謝佳潾屏東傳真）

海巡強調，已屢次宣導民眾切勿違法觸摸、騷擾海龜，但事件仍層出不窮，光是今年小琉球地區就已發生10起類似事件，為此再次呼籲，面對野生動物應把握三不原則「不接觸、不干擾、不餵食」，依據野生動物保育法第18條規定，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上30萬以下罰金。

中秋連假第3天，小琉球傳出遊客騷擾海龜事件，45歲菲籍移工在花瓶岩岸際對海龜又抱又抓，誇張行徑遭一旁遊客拍下並通報海巡。（海巡提供／謝佳潾屏東傳真）

而因導致野生動物死亡者，可處2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以上50萬元以下罰金；民眾如有發現疑似非法騷擾海洋野生動物情形，可撥打海巡署「118」專線進行檢舉，以共同守護臺灣珍貴的海洋野生動物。

(中時 )