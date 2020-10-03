台積電創辦人張忠謀今天下午到南美館參觀夫人張淑芬個人首展，被問到可能是亞太經濟合作會議 APEC領袖代表，他說，還沒收到通知，所以他不評論。被問到如何看待全世界經濟跟川普確診對經濟影響？他說，明年經濟一定會比今年好，至於美國經濟則跟美國股市、美國總統選舉有關係。
APEC領袖峰會將於11月30日至12月4日登場，受新冠肺炎疫情影響，今年會議主辦國馬來西亞將首度以視訊方式舉辦，據了解，台積電創辦人張忠謀很可能是生涯第4度出任APEC領袖代表，但他今天出席妻子畫展時回應，沒有接到通知，因此，不回答任何「假如」的事，
張忠謀今天專程出席張淑芬畫展，由張淑芬導覽介紹15幅畫作，副總統賴清德、台南市長黃偉哲也到場聆賞。張忠謀全場仔細聆賞，他說，「經過這麼久的努力，她終於有這場個展，她的畫，我每幅都喜歡！」張忠謀說，有一些畫還是第一次看到，他說，自己個人成就除了台積電就是張淑芬了。
(中時 )
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