美國總統川普與夫人梅蘭妮雅確診新冠肺炎，引發全球譁然！原先傳出川普呼吸困難，川普也澄清「我覺得我很好！謝謝大家，Love」。臉書粉專「比特王」則表示，有些人稱韓粉都在罵川普，甚至說藍營不人道，該粉專直言這個病例告訴大家，防疫最重要的一件事「就是帶上口罩好嗎？」許多韓粉也怒回文「罵川普的只有韓粉？真的很會推給韓粉耶」、「什麼又要扯韓粉，是多愛蹭韓？」

川普先是在推特上證實自己確診，並於2日自拍影片表示，他和梅蘭妮雅的身體狀況良好，將前往醫院治療觀察數日，感謝每一位支持他的人。未料，稍早傳出他入院後呼吸困難，川普則在推特上表示：「我覺得我很好！謝謝大家，Love！」

臉書粉專「比特王」發文指出，某些媒體指稱韓粉都在罵川普，甚至說藍營不人道，該粉專直言，這個病例告訴大家，防疫最重要的一件事，「就是帶上口罩好嗎？」

許多網友則回文表示「罵川普的只有韓粉？真的很會推給韓粉耶」、「照綠腦邏輯來看：韓粉已遍及世界各地」、「什麼又要扯韓粉，是多愛蹭韓？」、「原來辛普森家庭也是韓粉？」、「原來罵川普的都是韓粉？那韓粉已經遍佈全球了」、「不要什麼事情都推給韓粉，今天的國際情勢如此之亂，川普要負責」、「又關韓粉什麼事啊？真的是幹話一堆」。

(中時新聞網)