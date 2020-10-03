無奈因為頸部扭傷缺席總冠軍賽G2的熱火先發中鋒阿德巴約，眼見熱火落到0比2落後窘境，3日賽後接受《Yahoo Sports》資深記者海恩斯專訪表示，「是的，我相信我會在總冠軍賽G3先發名單內，我感覺好多了，也相信自己G3會打。」

阿德巴約是在總冠軍賽G1第3節，不小心跟對方相撞造成頸部扭傷，這跟他在東區冠軍賽的左肩傷勢不同，也讓熱火格外小心，儘管他和左腳足底肌膜撕裂的卓拉吉奇，都想要在G2上場，卻被熱火教練團拒絕，讓兩人只能作壁上觀。

只是少了季後賽場均17.8分、10.9籃板及4.6助攻的阿德巴約，熱火在G2比湖人少抓7個籃板，更被湖人抓下16個進攻籃板，光是「一眉哥」安東尼戴維斯就抓8個進攻籃板，自然格外需要阿德巴約歸隊，畢竟G3再輸，湖人就聽牌了。

「我們必須打出更高水準的企圖心，」阿德巴約賽後表示，「那是我在場邊所看到的，我們必須成為一支更飢渴的球隊，然後從跳球開始就帶著很多能量上場，我有信心我們可以扭轉局面。我們只需繼續奮戰下去，我們一整季都在這樣做。」

(中時 )