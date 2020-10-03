大陸江蘇省一名21歲劉姓女子，今年3月認識張姓男友，交往不到1個月就懷孕，2人準備在本月初舉辦婚禮，且結婚證明都已辦妥，沒想到，張男指定女方父親買BMW名車作嫁妝，遭拒後竟氣得把未婚妻掃地出門。

《看看新聞》報導，張男日前突然打給女友大罵「我跟你爸吵架了，你爸什麼意思，我讓他買個車都不買」，並揚言「沒有BMW就不結婚」。劉女父親透露，兩家人在商議婚期時，他就同意買車當嫁妝，誰知張男指定要BMW，已遠遠超出他們家的經濟能力，雙方未能達成共識。

劉父無奈地說：「他當時說不買寶馬不結婚，請柬都發了，你現在不結婚隨你去。」劉女則稱，因為自己沒有上班，男友先前曾因生活費問題與她爭吵，對父親也很不尊重，這次因為買寶馬的問題悔婚，她為此難過到動胎氣住院，男方家人也沒來探視。

張男坦承，的確曾打電話趕女友出門，但那只是氣話，雖然起是因為陪嫁的車子，實情卻不完全如女方所說「我脾氣是不太好，可能語言激動了一點，這些東西肯定之前都談好了，她爸就一直不兌現」。

張男父親證實，兒子確實希望女方買名車當嫁妝，自己也認為沒必要，兩家人也因彩禮等事宜鬧得很不愉快，兒子把劉女趕出門肯定不對，但女方沒跟長輩溝通就報警，導致家庭矛盾升級，造成這門婚事很難繼續下去。

(中時新聞網)