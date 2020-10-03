「國民妹妹」IU（李知恩）外型亮眼可愛，能歌能演人氣居高不下，不過她最近接受時尚雜誌《ELLE》專訪，透露22歲遭遇精神危機，不只健康亮紅燈，還得入院治療，不得不將手邊工作暫停。

IU是《ELLE》十月份封面人物，她透露15歲參加20次練習生選拔，可是都被拒絕，直到2007年才通過LOEN娛樂的試鏡，但出道並沒有想像中的順利，經過10個月的練習生生涯，她穿著黑衣站在音樂節目唱了一首《迷兒》，才開口就被底下的人罵，「有一個人這樣罵我之後，四面八方都是罵聲」，又因為選擇了抒情的安靜歌曲，底下的聲音連她自己都能聽得一清二楚。IU回憶：「我感覺唱歌的那三分鐘真的十分漫長，完全失去希望的感覺。」

IU曾飽受輿論壓力。（圖／《ELLE》國際中文版雜誌提供）

22歲那年，IU與導演金元錫合作電視劇《我的大叔》，詮釋劇本裡的孤涼角色，陷入自我懷疑及恐懼，身體狀況也惡化，只好向導演提出停止拍攝的想法，並安排入院治療，這是第一次她不得不中止自己的行程。

為了克服這些情緒，IU決定要製作自己的歌曲，「與其活得像樣而不安，還不如可憐但過得心安。」22歲便推出親自製作的首張專輯《Chat-Shire》，但也因為排山倒海的輿論壓力襲來，IU用克制與極具同理心的方式面對惡意，2年後再創《Palette》，她說：「可能很久之後讓我選一個很感謝的專輯的話，也會選擇《Palette》。這張專輯讓我變得更像我自己，讓我自己更瞭解我自己了。」

IU曾飽受輿論壓力。（圖／《ELLE》國際中文版雜誌提供）

近年來韓國演藝圈動盪不安，許多年輕藝人英年早逝，她感嘆：「開心的時候就笑，悲傷的時候就哭，這些都是很自然的事情，所以希望大家能夠自然地接受就好了。雖然職業精神很重要，但作為一個人，首先我們要面對自己，正視自己的內心，希望不會再有因為獨自忍受而感到痛苦的事了。真的不要再發生這種事就好了。」

(中時新聞網)