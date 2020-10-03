網友貼出自己收到的電費帳單，上頭金額顯示0元，讓他困惑的上網發問。(圖取自臉書社團爆系知識家)

夏日炎熱，不少人開啟冷氣消暑，而如何省電費也是熱門討論話題。日前有男網友貼出電費單，但詭異的是上頭的金額竟是0元，讓他擔憂的發問，結果就有內行人跳出來解惑，說明這是因為預繳電費的關係，「通常有新房客要入住房東會把入住前的費用結清，電費都是後繳，兩個月繳一次」。

原PO在臉書社團「爆系知識家」上貼出一張照片，接著發文說明，自己9/1日搬到新的租屋處，最近第一次收到電費帳單，但繳費金額竟然是0元，讓他相當困惑，因此詢問過來人「為何我是0元呢？我也看不懂度數之類的。」

從照片中可以看到，帳單的收費金額有128.7元和934元兩項，接著是預繳金額1045元，而預繳金額扣掉收費項目後，剩餘的18元併在下次扣除。而光從字面上就知道是前位屋主或房客多繳錢。

而看完原PO的發問，內行人紛表示，「之前有預繳！」、「看一下計費週期，應該是你入住前的電費，基本上房東要繳，但18塊而已併入下期帳單」、「通常有新房客要入住，房東會把入住前的費用結清，電費都是後繳，兩個月繳一次」。也有內行人提醒，可以看電費帳單顏色來分辨，「電費單藍色的才要繳錢～紅色的基本上都是收據而已」。

(中時新聞網)