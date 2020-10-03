美國德州男子2日晚騎機車到峨眉鄉，在山路發生機車皮帶損壞故障，因山區衛星定位不佳又不諳路況，他用手推機車走約2小時，竹東警方據報以流利英文溝通助他返家，連絡機車店行將機車載回修理，他3日到派出所牽車時感謝員警，直說「台灣真的很棒！我愛台灣！」

竹東警方表示，這名美國男子牽機車體力耗盡，2日晚上9時許，向在地民眾求助，因語言不通，民眾不了解他表達的需求，打電話向警方報案。

富興派出所所長葛繼勝帶同員警前往援助，會英語的員警溝通知得，這名從美國德州來台教授英文的男子，因機車皮帶損壞故障，牽機車走山路2小時，體力耗盡，久未吃東西，身體有點虛弱。

員警簡單提供晚餐讓他充飢，並聯絡熱心民眾開車將他安全護送回新竹市東區住處，並將他機車載到機車行修理，他3日到富興所牽機車，感謝竹東員警即時救援及流利英語等貼心服務，直說「台灣真的很棒！我愛台灣！」

竹東分局呼籲中秋連假期間民眾出遊至山區或偏僻秘境，切勿過度依賴導航，應行前做好路線規畫，才不致迷路。

(中時 )