中秋節連假到來，各地觀光人潮大爆發，淡海輕軌2日單日運量衝破1萬6千人次；新北捷運公司表示，今年淡海輕軌與在地中興巴士集團聯合推出淡海輕軌1日交通聯票，聯票銷售已破千張，購買聯票的民眾享有36家商家優惠，是到淡海吃喝玩樂的最佳選擇。

淡海輕軌綠山線是全台灣第一條藝術觀光輕軌，沿線月台設置幾米繪本「閉上眼睛一下下」1：1等身比例的公共藝術公仔，讓造訪民眾彷彿走入繪本、身歷其境外，新北捷運公司因應不同時節、推陳出新多項主題活動，替淡海輕軌增添多元面貌。

新北捷運公司表示，今年將淡海輕軌特與中興巴士集團旗下的淡水客運及指南客運12條公車路線結盟，推出50元淡海輕軌一日交通聯票，民眾使用票券可在淡海輕軌、淡水區內公車任暢遊，另享有36家商家提供的商家優惠。

民眾購買交通聯票後，可在營運時間內不限次數搭乘淡海輕軌及淡水客運、指南客運的12條指定路線，包含836、837、875、881、894、983、870、紅26、紅37、紅38、藍海1、藍海2等。

新北捷運公司補充，民眾可於捷運淡水站外的遊客中心購買，利用公車與輕軌串聯體驗淡水老街、漁人碼頭、全台唯一的幾米藝術鐵道、靠北車站及綠山線周邊美食豐富旅程。交通聯票也將於網路平台KKday販售，民眾可憑QR Code至購票點及捷運淡水站外的路易莎門市取票。

(中時 )