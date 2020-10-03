日本超級女神藤原紀香情路坎坷，2007年當紅時閃婚諧星陣內智則，卻因男方屢屢偷腥而離婚，沒想到藤原紀香仍相信婚姻，4年前與《半澤直樹》男星片岡愛之助結婚，如今夫妻過著平靜生活，最近片岡愛之助在專訪中鬆口跟老婆有「婚姻密約」，違反就離婚，且不是藤原紀香要求，而是他。

藤原紀香曾有過一段失敗的婚姻，當年閃嫁諧星陣內智則讓人跌破眼鏡，更慘的是升格人妻才2年就告吹，理由是陣內坐擁第一美人還不滿足，婚後仍屢屢偷腥，讓藤原紀香心死離婚，而陣內智則形象大毀，花了好長時間才重返演藝圈。

而藤原紀香「口味」難料，2016年爆梅開二度，對象是在《半澤直樹》的稅務官「黑崎娘娘」片岡愛之助，他不但是劇中最具人氣的配角，本身還是歌舞伎名家繼承者，雖然也很有名氣，但風格卻跟陣內智則完全不同，讓人對紀香的口味感到驚艷。

2人至今結婚已4年，片岡愛之助最近又回鍋《半澤直樹2》，他接受富士電視台節目專訪時，難得談論私生活，透露跟愛妻藤原紀香有個秘密約定，就是絕不可動刀整容，只要違反就是離婚，而藤原紀香也對此有同感，星尪也讚她平常精心保養，一直保有凍齡美貌，根本不需要整容。

除此之外，片岡愛之助更說老婆內心天真無邪，有時就像個孩子，「如果她是一般人所謂的那種偏差形象，我根本不會娶她」，大爆藤原紀香私底下有非常孩子氣的一面，最愛大聲唱歌，尤其愛在停車場大熱唱，讓他好尷尬。

(中時新聞網)