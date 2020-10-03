自美國總統川普確診後，多名與他同行的議員與接近人士2日陸續傳出確診，恐已出現新的新冠風暴。而剛舉行總統大選首場辯論所在地的俄亥俄州克里夫蘭市政府聲明，目前已有確診11人與該場辯論會有關，而白宮也下令員工應在白宮公共區域內配戴口罩，且除了必要之外，停止前往在西翼辦公室辦公。

根據克里夫蘭市政府2日聲明表示，已得知有11起新冠病例與辯論會前置作業有關，大多並非俄亥俄州的居民；不過目前並未傳出有居民因這場辯論會而接觸病毒，但相關結果仍可能依調查而改變。此外，因總統辯論會染疫的病例仍可能持續旅行中，克里夫蘭市政府正與州衛生單位以及美國疾病管制與預防中心合作，並已採取應對措施。

此外，據路透社報導，美國國安會2日透過郵電表示，要求白宮全體員工在公共區域內戴上口罩，且除了有面對面商議需求之外，同時要求員工停止前往總統橢圓辦公室、戰情室以及總統與內閣的會議室等組成的「白宮西翼辦公室」訪問辦公。

報導指出，雖然在先前白宮傳出有工作人員確診時，川普一度下令全員必須戴上口罩，但執行規定相當鬆散，由於川普本人不常戴，導致多位在白宮內的川普政府要角也不戴。

(中時新聞網)