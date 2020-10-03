第31屆金曲獎於今(3日)晚舉行，由魏如萱擔任主持人，這不僅是她主持處女秀，她還身兼表演與入圍者，相當忙碌，這次獎項也競爭激烈，歌王最後由吳青峰奪得、歌后則是由身兼3職的魏如萱拿下，而入圍8大獎的阿爆，也奪下3獎成大贏家。
身兼本屆的主持人魏如萱，不僅要主持還要表演，不過她都完全消化，受到網友讚賞，更成功奪下歌后殊榮，而跳出蘇打綠，成為個人歌手的吳青峰，也拿下歌王受到肯定，台語歌王歌后則由斜槓律師蘇明淵、朱海君奪得。
新人獎則由男歌手持修奪得，打敗呼聲超高的高爾宣、9m88。頂著妹妹頭黑長髮的持修，一出場就讓網友狂留言詢問他是誰，直誇他像漫畫走出來的「神級美少女」，不過他一開口竟是男兒身，而他闖音樂圈本不被看好，直到2017年被天后張惠妹（阿妹）挖掘簽下，如今得到每個歌手一生只有一次機會的新人獎，終於受到肯定。
【金曲31得獎名單】
年度專輯獎：《kinakaian 母親的舌頭》﹙演唱者：阿爆（阿仍仍）﹚
最佳國語專輯獎：《愛的呼喚》﹙演唱者：王若琳﹚
最佳國語女歌手獎：魏如萱
最佳國語男歌手獎：吳青峰
評審團獎：鄧紫棋《摩天動物園》
年度歌曲獎：《Thank You 感謝》﹙演唱者：阿爆（阿仍仍）﹚
最佳新人獎：持修
最佳演唱組合：Chick en Chicks
最佳樂團獎：滅火器
最佳台語男歌手獎：蘇明淵
最佳台語女歌手獎：朱海君
最佳台語專輯獎：《裝潢》
最佳專輯製作人獎：陳珊妮／Juvenile A﹙演唱者：陳珊妮﹚
最佳單曲製作人獎：謝銘祐／路﹙演唱者：謝銘祐﹚
最佳作詞人獎：謝銘祐／路﹙演唱者：謝銘祐﹚
最佳作曲人獎：余佩真／昏你 feat.乱彈阿翔﹙演唱者：余佩真﹚
最佳編曲人獎：KOBUDO 古武道／戰﹙演唱者：許哲珮﹚
最佳原住民語歌手獎：盧靜子
最佳原住民語專輯獎：《kinakaian 母親的舌頭》
最佳客語歌手獎：米莎
最佳客語專輯獎：《戇仔船/THE SHIP OF FOOLS》
最佳音樂錄影帶獎：紅
最佳裝幀設計獎：何佳興《海光之聲》
最佳演唱錄音專輯獎：《少年》
最佳演奏錄音專輯獎：《鍾興民作品集 Initial Value》
演奏類最佳作曲人獎：大竹研／Okinawa《Ken》﹙演奏者：大竹研﹚
演奏類最佳專輯製作人獎：非/密閉空間／Flow, Gesture, and Spaces﹙演奏者：非／密閉空間﹚
演奏類最佳專輯獎：《Ciao Bella》﹙演奏者：蘇聖育、林冠良、曾增譯﹚
特別貢獻獎：黃瑞豐
(中時新聞網)
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