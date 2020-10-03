阿爆以《kinakaian 母親的舌頭》拿下最佳原住民語專輯獎、年度專輯獎、年度歌曲獎3大獎。（圖／廖映翔）

蘇明淵、朱海君封台語歌王歌后。（圖／廖映翔）

第31屆金曲獎於今(3日)晚舉行，由魏如萱擔任主持人，這不僅是她主持處女秀，她還身兼表演與入圍者，相當忙碌，這次獎項也競爭激烈，歌王最後由吳青峰奪得、歌后則是由身兼3職的魏如萱拿下，而入圍8大獎的阿爆，也奪下3獎成大贏家。

身兼本屆的主持人魏如萱，不僅要主持還要表演，不過她都完全消化，受到網友讚賞，更成功奪下歌后殊榮，而跳出蘇打綠，成為個人歌手的吳青峰，也拿下歌王受到肯定，台語歌王歌后則由斜槓律師蘇明淵、朱海君奪得。

新人獎則由男歌手持修奪得，打敗呼聲超高的高爾宣、9m88。頂著妹妹頭黑長髮的持修，一出場就讓網友狂留言詢問他是誰，直誇他像漫畫走出來的「神級美少女」，不過他一開口竟是男兒身，而他闖音樂圈本不被看好，直到2017年被天后張惠妹（阿妹）挖掘簽下，如今得到每個歌手一生只有一次機會的新人獎，終於受到肯定。

【金曲31得獎名單】

年度專輯獎：《kinakaian 母親的舌頭》﹙演唱者：阿爆（阿仍仍）﹚

最佳國語專輯獎：《愛的呼喚》﹙演唱者：王若琳﹚

最佳國語女歌手獎：魏如萱

最佳國語男歌手獎：吳青峰

評審團獎：鄧紫棋《摩天動物園》

年度歌曲獎：《Thank You 感謝》﹙演唱者：阿爆（阿仍仍）﹚

持修以黑馬之姿，奪下最佳新人獎。（圖／廖映翔）

最佳新人獎：持修

Chick en Chicks拿下最佳演唱組合獎。（圖／廖映翔）

最佳演唱組合：Chick en Chicks

最佳樂團獎：滅火器

最佳台語男歌手獎：蘇明淵

最佳台語女歌手獎：朱海君

最佳台語專輯獎：《裝潢》

最佳專輯製作人獎：陳珊妮／Juvenile A﹙演唱者：陳珊妮﹚

最佳單曲製作人獎：謝銘祐／路﹙演唱者：謝銘祐﹚

最佳作詞人獎：謝銘祐／路﹙演唱者：謝銘祐﹚

最佳作曲人獎：余佩真／昏你 feat.乱彈阿翔﹙演唱者：余佩真﹚

最佳編曲人獎：KOBUDO 古武道／戰﹙演唱者：許哲珮﹚

最佳原住民語歌手獎：盧靜子

最佳原住民語專輯獎：《kinakaian 母親的舌頭》

米莎連奪最佳客語歌手獎、最佳客語專輯獎。（圖／廖映翔）

最佳客語歌手獎：米莎

最佳客語專輯獎：《戇仔船/THE SHIP OF FOOLS》

最佳音樂錄影帶獎：紅

最佳裝幀設計獎：何佳興《海光之聲》

最佳演唱錄音專輯獎：《少年》

最佳演奏錄音專輯獎：《鍾興民作品集 Initial Value》

演奏類最佳作曲人獎：大竹研／Okinawa《Ken》﹙演奏者：大竹研﹚

演奏類最佳專輯製作人獎：非/密閉空間／Flow, Gesture, and Spaces﹙演奏者：非／密閉空間﹚

演奏類最佳專輯獎：《Ciao Bella》﹙演奏者：蘇聖育、林冠良、曾增譯﹚

「台灣鼓王」黃瑞豐拿下特別貢獻獎。（圖／廖映翔）

特別貢獻獎：黃瑞豐

(中時新聞網)