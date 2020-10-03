新北市汐止某社區上個月22日發生侵入民宅竊案，竊嫌穿著熊貓外送粉紅色制服，大剌剌在社區內走動，疑在觀察目標下手，隨後與另名同夥翻牆進入某戶民宅，行竊得手後立即乘坐接應的銀色自小客車逃逸。

被害住戶當晚返家時，發現家中遭宵小光顧，經清點被竊走筆電、珠寶等財物，價值估計逾30萬元。警方獲報後，隨即擴大調閱監視器，查出假冒外送員的為35歲林姓男子，現已在積極追緝中。

(中時 )