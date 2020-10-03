假冒外送員闖空門 行竊30餘萬元財物 16:252020/10/03 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 竊賊假冒外送員，在社區內找尋下手目標。（王揚傑翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市汐止某社區上個月22日發生侵入民宅竊案，竊嫌穿著熊貓外送粉紅色制服，大剌剌在社區內走動，疑在觀察目標下手，隨後與另名同夥翻牆進入某戶民宅，行竊得手後立即乘坐接應的銀色自小客車逃逸。 被害住戶當晚返家時，發現家中遭宵小光顧，經清點被竊走筆電、珠寶等財物，價值估計逾30萬元。警方獲報後，隨即擴大調閱監視器，查出假冒外送員的為35歲林姓男子，現已在積極追緝中。 (中時 ) #外送 #社區 #民宅 #財物 #行竊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 香港反送中運動導火線 殺人犯陳同佳 自爆本月來台投案 04:102020/10/03 社會新聞 欠債聽說餐廳老闆很有錢 尾隨入侵住家搜刮190萬元 17:042020/10/02 社會 2020臺灣服務業大評鑑- 金牌企業系列報導－百貨公司新光三越 從傳統百貨轉型生活中心 04:102020/10/03 產業特刊 川普確診全球領袖送暖 金正恩、譚德塞都來了 08:472020/10/03 國際 房市亮點－桃園房市 南崁生活機能豐富 買氣爆棚 04:102020/10/03 產業．科技 讓在地藥師送藥到府 富立資訊打造呼叫藥師平台 04:102020/10/03 產業特刊 登革熱別來！三峽新增2例登革熱 衛生局籲中秋戶外活動需做好防蚊措施 03:092020/10/02 社會 打破傳統掃碼結帳限制 創意引晴AI自助結帳更快速 04:102020/10/03 產業特刊 育達科大師生 做月餅送獨居長輩 04:102020/10/03 企業經營 多元創作 探索劇場的「跨」度 09:002020/10/03 生活 社會熱門新聞 義美蛋黃酥「大又圓」 他興奮結帳一看內容物好崩潰 - 社會 妻連3年拒嘿咻 60歲翁不忍了 丟整疊現金要看護「腿打開」 - 社會 牛肉麵店淫魔男無套性愛史！廣告小妹曝光全底細 - 社會 220萬元「義大利戰馬」重機擦撞 騎士求償140萬法官狠打臉 - 社會 獨唱KTV太寂寞叫傳播妹 「狂搖」1分鐘影片萬人朝聖 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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