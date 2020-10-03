虎山藝術館為迎接10月慶典及茶葉博覽會在中興新村，特別規劃梁晊瑋漆道坊的師生成果展及兿術家吳極銅／氧化繪畫藝術作品公益義賣展，開幕由斲琴及彈琴歷程8個月從原木到古琴二班成果的學員與教授老師聯合演出。

漆道坊是由梁晊瑋所創立，致力於推廣天然樹漆創作，並嚴守師承，以傳統工法製作，期望傳達由工轉藝，由藝入道之精神，於漆藝中注入思想與靈魂並持續精進，故名「漆道坊」。

梁晊瑋漆道坊的師生成果展及兿術家吳極銅／氧化繪畫藝術作品公益義賣展。（主辦單位提供／盧金足台中傳真）

開幕由斲琴及彈琴歷程8個月從原木到古琴二班成果的學員與教授老師聯合演出。（主辦單位提供／盧金足台中傳真）

本年度研習的師資有斲琴及漆藝的梁晊瑋、漢傳佛畫的林裕海、古琴的黃美雲與胡琮瓏、金繼及太極的黃柄衫、鋼筆字的李新琦、生活茶學的陳培慈、斲琴助教韋漢平等老師。

綜合其課程規劃就如同漆藝創作般，透過融合各種元素，層層堆疊，才能構建出華美作品，以漆藝為核心，與一系列斲琴、彈琴、茶道與茶道製作、佛畫、金繼、太極等課程結合。

將慢活精神融合到生活態度中，進而在繁忙的都市生活中找到屬於內心的平和，為身心靈補充活力與能量。

另一特展吳極創作以生命，活的藝術為脈絡，發展「鏽蝕藝術」使用銅板與化學藥劑的反應產生顏色，運用溫度、時間等經驗，控制與掌握其顏色變化和定形過程，使用工具畫筆創作造型、筆觸、空間等繪畫原理和相關技法。

本次吳極銅／氧化繪畫藝術作品公益義賣展展出作品將結合公益義賣來回饋社會，受贈華山基金會給需要幫助的獨居老人。

(中時 )