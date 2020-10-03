濁水溪出海口附近的麥寮鄉新吉村，全鄉人口最少，村內因有一名藝術達人林錦山自2010年起為村落創作牆面浮雕、紙漿裝置藝術而蛻變，每年吸引無數遊客參觀，新吉社區發展協會3日舉辦紙漿藝術村產業季活動，凸顯藝術帶動社區發展的收穫。
林錦山原本擅長油畫，2010年新吉社區發展協會開始營造社區時，他受邀一起打拚，在村內道路旁的民宅牆上製作浮雕，描繪早年的社區生活，例如花鼓陣、踩西瓜、曬蒜頭等，歷經數年創作變成「紙漿藝術廊道」。
新吉社區加入水保局農村再生計畫行列，村民提供閒置鴨寮供改造後公共使用，林錦山著手嘗試做紙漿創作為社區錦上添花，包括西瓜座椅、溜滑梯、黃色小鴨、天鵝、多拉ㄟ夢等卡通人物20多座，今年再添青蛙、蝴蝶、蝸牛3座。
林錦山說，社區營造的經費少，一開始是想辦法用回收的東西，紙漿藝術只需用回收紙混合一定比例的水泥就能創作，也能配合地景發想。
林錦山表示，「做到哪裡克服到哪裡」，大型裝置藝術必須綁鋼筋，他也自己動手，定型後再找鐵工師傅焊接，目前主要分為寫實版或Ｑ版兩類，擺放在村內各角落，至少4個公園都有。
新吉村的紙漿藝術亮點扎根十年，在社區營造界享有知名度，目前維持由林錦山創作、村民維護的分工方式。社區發展協會3日舉辦紙漿藝術村產業季活動，
讓小農、在地藝術家展售產品，全村一起同樂。
(中時 )
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