紅貴賓犬小珍珠外觀可見公母生殖外觀。 (動保處提供／戴上容新北傳真)

八里公立動物之家8月18日來了一隻紅貴賓犬小珍珠，開放民眾認養後，獸醫師為牠進行絕育手術，發現小珍珠原來是一隻同時具有公母生殖器官與外觀的狗狗；從台南來台北工作的林先生，了解小珍珠僅是因胚胎發育不全而有特殊外觀，經過14 夜等待，讓小珍珠找到幸福的家。

動保處表示，像是小珍珠這樣雌雄同體發生率是非常低，於絕育過程中讓獸醫師發現，牠如同其他犬隻絕育後一樣，依然保持健康而沒有什麼不同。絕育後可以免除像是子宮蓄膿、子宮卵巢病變，還可以減低乳腺腫瘤發生率，唯一面臨的是肥胖可能發生，毛爸媽們要特別為牠們注意體重控制，計算卡路里或是選用低卡的寵物食品。

認養小珍珠的林先生表示，因為家中寵物年老死亡，家人都希望再增添寵物成員，所以決定認養，因為在北部工作關係，在動保處網站注意到小珍珠，多次電話聯繫與現場工作人員及獸醫師討論，完成認養程序，迎接牠成為家庭新成員，感謝動保處人員熱情與耐心說明，家裡每個人都會疼惜牠愛護牠。

動保處表示，認養毛寶貝常常是跨縣市的，隨著網路認養資訊推播，牠與幸福家庭的緣分，常常出現令大家開心驚喜，動保處持續推展許多認養資訊，共同為流浪毛寶貝盡最大心力，相信未來會做得更好更優質，同時配合新北市政府持續宣導「領養不棄養，給牠一個溫暖的家」，一句話包含飼主責任，落實晶片、絕育、疫苗以及照養等。

(中時 )