孔劉、尹恩惠當年因《咖啡王子一號店》走紅。（圖／中時資料照片）

由孔劉跟尹恩惠主演的《咖啡王子1號店》13年前播出，最近製作單位招集原班底拍攝紀錄片，聊到劇中演出店員「黃敏燁」一角的李彥12年前車禍猝逝，孔劉回憶自己當時在軍隊中，去見李彥最後一面時大崩潰，和金材昱像瘋了一樣在靈柩旁大哭。

由韓國《MBC》電視台播出的《咖啡王子1號店》捧紅了男女主角孔劉、尹恩惠，其中的李善均、金材昱等人之後也有一席之地，最近眾人重聚拍攝紀錄片《青春紀錄片重返二十》，孔劉坦承當年原本拒絕演出《咖啡王子》，最後還是選了這部戲作為入伍前的最後作品，直言是「決定要做就是會做到最好的人」。

久未和尹恩惠見面，節目一開始孔劉和尹恩惠互動有些尷尬，只好互相稱讚對方凍齡，過了10幾年還是很好看，接著兩人互相逼問為何還不結婚？孔劉說：「不是不結婚，只是好像錯過了好時機」，尹恩惠則說還想拚事業，才暫時沒想走入家庭。

孔劉在《咖啡王子》結束後隨即入伍，隔年卻爆出劇中演員李彥參加完電視劇慶功宴後，騎機車回家路上發生車禍，頸椎骨折，當場身亡，得年27歲，也成為《咖啡王子》紀錄片中遺憾無法邀請重聚的演員之一，孔劉談到此事抿著嘴，仍難過不已，透露當時在靈堂和金材昱在李彥靈柩旁邊瘋狂大哭，至今想到還是很心痛，金材昱也說，現在每年8月21日李彥忌日時都會想起對方，讚他是勇敢、樂於挑戰的人。

(中時新聞網)