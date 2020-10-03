2020台灣國際兒童影展，全國巡迴最後一站來到基隆，於3日在基隆秀泰影城舉辦開幕式，市長林右昌與前來觀影的大小朋友親切互動，並和公視公行部經理胡心平、公視Tiffi寶寶齊打版「Action」，熱鬧揭開序幕。

開幕式中，林右昌、公視胡經理與現場小朋友有獎徵答，笑聲不斷；基隆場將放映4部長片，期待帶領孩子拓展更寬廣視野，映後安排觀眾心得分享交流，邀請教育專家座談，讓孩子更理解影片意涵。

台灣國際兒童影展登場，林右昌盼理解與包容能深植孩子的內心（吳康瑋攝）

台灣國際兒童影展登場，林右昌盼理解與包容能深植孩子的內心（吳康瑋攝）

林右昌指出，孩子的教育與教養，是所有人最大的期待與希望，今年兒童國際影展移師基隆，令人雀躍，不只基隆還有來自雙北、桃園的家長帶孩子觀賞電影，今年影展主題是「理解與包容」，希望讓孩子瞭解多元世界文化，懷有包容心與同理心，這對孩子成長是很重要的事。

林右昌表示，基隆雖緊鄰直轄市但相對資源較少，他上任後投注資源與心力，推動全市學校智慧教育領先雙北，更重視藝術平權，藝文教育從小扎根，由市府帶學齡前孩童走進文化中心藝術廳看話劇，學習觀賞禮儀。

公視公行部胡經理說明，台灣國際兒童影展，從2004年開始兩年舉辦一次，巡迴活動則擴大服務，把影展中優秀作品，帶往全國各地與孩子們分享；今年以「理解與包容」為主題，希望讓大人和孩子透過影像的力量，認識自己與他人之間差異，相互學習包容與接納，創造更美好未來。

首場播放入選2019荷蘭Cinekid兒童影展劇情片《醜小孩俱樂部》，講述被政府認定為醜小孩而須消失的主角，如何和夥伴攜手扭轉不合理的歧視政策，藉孩童眼光，探討個人與社會乃至國家體制關係；包含本屆「台灣國際兒童影展」開幕片、改編自同名兒童文學作品《再見的那一天》，透過兩個女孩友情故事，呈現1989年促成東西德統一的和平示威事件，藉此讓孩子認識世界歷史，接觸國際。

此外，也挑選曾在2019 羅馬尼亞KINOdiseea 國際兒童影展播放的影片《奇幻飛機，出發！》，以及拿下2019日本京都國際兒童影展「兒童評審特別獎」，激發孩子想像力及好奇心，一起踏上奇幻旅程的《吉姆的奇幻冒險》。

市府觀銷處表示，兩年前市府建置「隆來拍電影」網頁，揭露協拍／影視資訊，透過主動、積極行政協助作業，協拍件數顯著成長，從103到104年協拍總件數35件，到107及108年已達到總件數170件，成長幅度高達5倍，也讓基隆城市形象成功行銷海內外。

(中時 )