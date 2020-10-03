Youtuber台灣星火將加利口罩送往紡研所檢測，發現防病毒率達98以上，而其他國家隊口罩則在在標準值95上下。對此，中央流行疫情指揮中心表示，加利先前以陸製非醫用口罩充當國產醫用口罩販售已經違法在先，且這位youtuber檢測的carry mask口罩看不出產地，不一定是大陸製，也可能是台灣製，報告的可驗證性無法完全採信。

加利以陸製非醫用口罩充當國產醫用口罩販售，流入實名制市場，波及雙北、宜蘭民眾，引發軒然大波，但加利老闆仍稱口罩品質高。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾對此表示，非法的東西不用再去檢測，若大家違法在先，檢測在後，社會就會亂，加利的行為不是品質的問題，而是不合法。

Youtuber台灣星火近期將加利口罩送去檢測，發現防病毒率達98以上，而其他國家隊口罩則在在標準值95上下，表示陸製口債抗病毒勝過台灣口罩，而台灣口罩則比較透氣。

對於台灣星火的做法，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，加利已經違法在先，該業者混充非醫用口罩並流入市面、交給政府徵用，就是重大違法事件及行為。

另一方面，相關檢測報告是以個人名義送驗，其中一片產品有carry mask 字樣，但看不出產地，另一片有made in Taiwan 字樣，但看不出是哪一家廠商，且抽驗亦未由客觀相關人員共同會辦，報告的可驗證性無法完全採信。

(中時 )