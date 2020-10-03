台中一間瘦身美容坊，按摩小姐服務到一半，便會詢問男客是否需要「手工排毒」（即打手槍）服務，只要加價700元。警方接獲線報，由員警喬裝成男客二度前往消費蒐證，櫃臺小姐以及按摩妹皆向他報價，還說700元是小姐與店家55分帳。該美容坊負責人以及櫃臺小姐雖辯稱不知道小姐與客人進行性交易，但證據明確，台中地院依共同犯圖利容留猥褻罪，將二人分別判刑3月、2月，皆得易科罰金，可上訴。

根據判決書，許姓員警喬裝成顧客，二度前往該美容坊蒐證，按摩小姐明確向他報價「按摩1小時800元，手工排毒多加700元，共1500元，手工排毒是直接用手幫客人打出來，用手按小鳥，作手工排毒也要和老闆55抽成（應是分帳之意）」。

另一名蔡姓男客也證稱，編號12號小姐按摩按到一半，就問他要不要，因為一直被按鼠蹊部，蔡男有感覺就答應，完成半套性交易服務，60分鐘1500元。

而櫃臺小姐在警詢時證稱，「我負責櫃台，負責帶客人去2樓房間，並向客人收取服務費用，我是向負責人陳某某應徵的，日報表是我製作的，號碼欄是指小姐編號，150是指收客人1500元，185是指收客人1850元，按摩1個小時800元，每多半個小時350元」。

台中地院審理認為，櫃臺小姐負責收費，按摩原價1小時800元，她卻收男客1500元，其中包含性交易700元顯然知情。此外，若無店家允許，按摩小姐怎可能為了區區350元，在任何人都可隨意進出的包廂內為客人從事性服務，認定美容坊負責人與櫃臺小姐知情，判決有罪。

(中時新聞網)