中秋連假，傳2日共軍軍艦出現在花蓮外海，此外，這2天F-16戰機也頻繁飛越花東上空，民眾感受連續假期，東部海空，氣氛詭異；由於這次解放軍軍艦「距離更近」，除了花蓮海巡隊強力巡弋，花蓮區漁會也加強宣導出海作業提高警覺。

空軍司令部證實，共軍1架運8反潛機1日侵犯台灣西南防空識別區，空軍除派遣空中巡邏兵力應對外，也實施廣播驅離、防空飛彈追蹤監控等作為；不僅中共空軍擾台空域識別區，中共軍艦也在2日出現花蓮外海。

花蓮漁港漁民仍按正常作業，未受共軍軍艦現身近海影響。（王志偉攝）

這1艘解放軍軍艦，2日凌晨出現在宜、花外海30浬，距離「鄰接區」24浬僅有6浬，「這一次有比較接近一點」，3日已往北航行。據悉9月17日也有解放軍軍艦出現東部外海，距離花蓮小清水東約39浬。

花蓮海巡隊表示，解放軍情報船出沒花蓮外海，海巡隊提高警覺，對花蓮海域狀況嚴密監控，因「這次比較近」，海巡提高警覺，強力巡弋。

共軍軍艦擾台趨近花蓮近海，花蓮區漁會總幹事林俊吉表示，漁民作業大約在10浬，距離共軍軍艦出沒30浬有段距離，不過，連月共軍軍艦頻頻現身東部海域，已宣導告知漁民出海時注意安全，對於海上動態也可協助通報。

(中時 )