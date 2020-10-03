在美國總統川普確診新冠肺炎後，美國總統大選唯一一場共和黨副總統候選人彭斯和民主黨副總統候選人賀錦麗的辯論將於10月7日如期在猶他州鹽湖城舉行，不過基於防疫考量，雙方在舞台上的距離將擴大到12英尺（約3.65公尺）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，知情人士透露，兩黨委員會和大選辯論委員會商定，基於防疫安全，下周舉行的副總統候選人辯論，雙方的距離將從此前的7英尺（2.13公尺）增加到12英尺（3.65公尺）。

彭斯和賀錦麗2日的新冠病毒檢測結果呈陰性。

(中時 )