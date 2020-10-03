美副總統候選人辯論如期舉行 但為防疫做了這項調整 17:012020/10/03 中時 諶悠文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統大選唯一一場共和黨副總統候選人彭斯和民主黨副總統候選人賀錦麗的辯論將如期舉行。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在美國總統川普確診新冠肺炎後，美國總統大選唯一一場共和黨副總統候選人彭斯和民主黨副總統候選人賀錦麗的辯論將於10月7日如期在猶他州鹽湖城舉行，不過基於防疫考量，雙方在舞台上的距離將擴大到12英尺（約3.65公尺）。 美國有線電視新聞網（CNN）報導，知情人士透露，兩黨委員會和大選辯論委員會商定，基於防疫安全，下周舉行的副總統候選人辯論，雙方的距離將從此前的7英尺（2.13公尺）增加到12英尺（3.65公尺）。 彭斯和賀錦麗2日的新冠病毒檢測結果呈陰性。 (中時 ) #副總統候選人 #辯論 #舉行 #公尺 #防疫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新冠肺炎來攪局 學者預測他將贏得2020美國大選 10:072020/10/03 政治 各國元首慰問 習近平動態引關注 04:102020/10/03 財經要聞 辯論會11人確診 白宮嚴令人人戴口罩 停訪西翼辦公室 16:122020/10/03 國際 美總統大選 果然有10月驚奇 川普確診末日機升空 04:102020/10/03 國際大事 川普萬一病重 權力暫交副總統 救民調放大絕 陸恐當替罪羊 04:102020/10/03 國際大事 華春瑩推文回應川普夫婦確診：希望他們早日康復 09:202020/10/03 兩岸 川普確診 美大選再添變數 04:102020/10/03 財經要聞 川普死掉算了 她得知美總統染新冠後推文秒刪除 09:582020/10/03 國際 台股將拉回 國安基金關注 04:102020/10/03 財經焦點 外資緊急應變 台股下周恐先跌 04:102020/10/03 財經要聞 國際熱門新聞 辛普森動畫再度神預言？一張川普躺棺照美網友爽翻：狂重播 - 國際 大叔躲衣櫃一個月「備戰」少女 只要父母出門就出來嗨 - 國際 川普身旁多人染疫 超級傳播事件曝光 - 國際 川普死掉算了 她得知美總統染新冠後推文秒刪除 - 國際 辯論會11人確診 白宮嚴令人人戴口罩 停訪西翼辦公室 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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