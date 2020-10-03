到了中秋假，家戶都準備烤肉，不少民眾也分頭進行張羅食材的工作。今(3)日就有一名媳婦笑著向網友求助，因為她日前請婆婆幫忙買烤肉要用的香腸，但由於南北文化的差異，讓住在南部的婆婆一口氣買了10幾條香腸，攤開有如「香腸瀑布」，畫面一出也笑翻萬人。

原PO在臉書社團「爆怨公社」上發文表示，昨晚家裡要烤肉，人數不到15人，她便請婆婆幫忙買香腸，「跟她說我要10幾條就好了」，沒想到婆婆買回來的香腸真的是10幾「條」，讓她看了非常傻眼。原PO也貼出香腸的照片，一串一串的香腸看起來真的和瀑布有雞分相似。

接著原PO解釋，自己本身是北部人，嫁到南部後還不了解當地香腸單位的說法，讓她笑說「原來南部是要說一截一截！但我在北部都跟我媽說一條一條啊」。由於香腸數量超乎她想像，也讓她逗趣問，「有沒有人要一起吃香腸啊，不說了我先吃香腸去！」

照片曝光短短4小時便吸引1.8萬人按讚，許多網友紛紛笑說，「婆婆買的時候一定很開心」、「從中秋烤到雙十」、「看的出來婆婆是南部人，南部就是海派擔心媳婦吃不飽」、「哈哈哈，吃完會得香腸恐懼症吧」、「有這種婆婆真好」、「婆婆整攤贏回來是嗎」。

(中時新聞網)