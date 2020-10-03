桃園市3日確診1例本土登革熱案例，該案為住中壢區內壢里60多歲男性，定期前往新北市三峽區五寮里竹筍園採集竹筍，9月30日在醫院快篩陽性，經衛福部疾管署3日研判確診，是桃園、新北五寮里登革熱群聚事件的第5例。

桃園市衛生局指出，該案例定期前往五寮里竹筍園採集竹筍，9月28日發燒，診所就醫後未改善，且下肢出現紅疹。9月30日到醫院求診發現登革熱NS1快篩陽性，在3日確診。也是桃園、新北五寮里登革熱群聚事件有關案例的第5例，其中龜山3例、八德1例、中壢1例。

衛生局說，已經對該個案接觸者進行採檢、健康追蹤，並安排住家、病毒血症活動地點實施民眾衛教、孳生源清除工作與家戶內外化學防治噴藥作業。衛生局提醒，若是近期曾至五寮里風險地活動史的民眾，尤其是在該處竹林活動，若出現發燒、頭痛、肌肉酸痛、後眼窩痛、皮膚紅疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫並主動告知醫師活動史、旅遊史及接觸史。

(中時 )